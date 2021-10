Ligue Europa : Les clés du match entre l'OM et la Lazio (After Europe)

Lazio - OM, jeudi 21 octobre 18h45 (RMC Sport 1).

Comment doit manoeuvrer l'OM pour faire tomber le club de Rome ? Réponse dans le podcast RMC, avec 2 maillons faibles identifiés dans l'équipe de Maurizio Sarri. Marseille a cruellement besoin de points après 2 nuls, contre le Lokomotiv et Galatasaray. Avec 1 victoire et 1 défaite, la Lazio n'est pas au mieux non plus.