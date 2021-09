Ligue Europa : Shaqiri voit des progrès à l'OL mais vise plus haut

Xherdan Shaqiri et l'OL reçoivent Brondby ce jeudi au Parc OL (18h45). Enchaîner une deuxième victoire face à l'équipe la plus faible du groupe et s'ouvrir un peu plus les portes d'une qualification. Tels sont les objectifs de Shaqiri qui voit des progrès dans le jeu lyonnais ces dernières semaines. Même s'il veut encore pousser le curseur.