Man Utd-Roma : "Cavani a été énorme ce soir" insiste Pogba

Manchester United a fait voler en éclats la défense de l'AS Rome et s'est imposé 6 buts à 2 et se retrouve pratiquement qualifié pour la finale de la Ligue europa. Pogba a réalisé une très belle performance et a tenu à remercier Cavani pour sa performance.