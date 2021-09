Monaco : Volland explique pourquoi son duo avec Ben Yedder fonctionne moins bien

Auteur d'aucun but en championnat depuis le début de la saison, Wissam Ben Yedder et Kevin Volland ne sont pas forcément dans une bonne dynamique. Pourtant le duo a largement contribué à la belle 3e place monégasque en empilant les buts et les passes décisives. Pour l'instant, difficile de retrouver le modjo pour les deux joueurs. Mais l'attaquant allemand est persuadé que cela va revenir assez rapidement.