Nantes - Juventus : le triplé pour Di Maria qui achève les Canaris (0-3)

Et de 3 pour les Bianconeri ! Angel Di Maria trouve, encore, le chemin des filets et s'offre le triplé sur une tête très proche de la ligne d'Alban Lafont . La Juventus enterre les derniers espoirs nantais et se dirige vers les huitièmes de finale de la Ligue Europa.