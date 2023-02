Monaco - Leverkusen : Les regrets de Nübel sur les tirs au but

Les hommes de Philippe Clement ont été éliminés de la Ligue Europa jeudi 23 févier par le Bayer Leverkusen à l'issue d'une séance de tirs au but (2-3, 3-5 après tirs au but) et après avoir arraché la prolongation en fin de rencontre. Le portier monégasque Alexander Nübel a manqué sa sortie sur l'ouverture du score de Florian Wirtz. L'Allemand est revenu sur sa prestation décevante après la rencontre.