OL 0-3 West Ham : "La saison n'est pas terminée", Dembélé remotive ses troupes

Défait 3-0 par West Ham en quart de finale retour d'Europa League, et donc éliminé, l'Olympique Lyonnais (10e en Ligue 1) n'a plus rien à jouer. L'attaquant Moussa Dembélé appelle toutefois à l'unité et espère un sursaut d'orgueil pour terminer une saison bien morose.