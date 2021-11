OL : Shaqiri "peut mieux faire" reconnait Bosz qui en veut aussi à l'équipe

Arrivé libre à l'intersaison, Shaqiri peine à convaincre et montrer l'étendue de son talent (1 but et 1 passe décisive en 10 matches). "Il peut mieux faire" reconnait son entraîneur Peter Bosz. Mais le coach de l'OL sait que son joueur saura remonter la pente.