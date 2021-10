PSV 1-2 Monaco : "On a montré qu'on était solidaires", la satisfaction d'Aguilar

"Ce n'est pas n'importe quelle équipe qui vient gagner ici. On a montré qu'on était solidaires, c'était intense et on a répondu présents dans les duels."

La satisfaction de Ruben Aguilar après la victoire à l'arrache de Monaco face au PSV (2-1) en C3.