Quatre titres en Ligue Europa : désormais seul sur son trône, Emery dépasse une légende italienne

Unai Emery et la Ligue Europa, c'est une immense histoire d'amour... qui s'est encore prolongée ce mercredi face à Manchester United. Vainqueur du premier trophée majeur de l'histoire du sous-marin jaune, le coach espagnol inscrit un peu plus son nom dans la légende. Et devance désormais, un certain Giovanni Trapattoni.