Résumé : Braga 3-1 Midtjylland - Ligue Europa (J2)

Le Sporting Braga s'est imposé face à Midtjylland (3-1) pour la 2e journée de Ligue Europa grâce à un doublé de Galeno et un but de Ricardo Horta. Evander a inscrit sur penalty le seul but des Danois.