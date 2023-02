Résumé : Manchester United (Q) 2-1 Barcelone - Ligue Europa (Barrage retour)

Dans un match intense, et après un nul 2-2 à l'aller, Manchester United élimine le FC Barcelone après sa victoire 2 buts à 1 lors de ce match retour. Erik Ten Hag élimine Xavi et les Catalans n'ont plus que la Liga pour retrouver la Ligue des Champions.



Buts : Lewandowski (18è), Fred (47è), Antony (73è)