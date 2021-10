Sparta Prague 3-4 Lyon : Aouar salue la victoire lyonnaise

"On a eu vingt premières minutes très compliquées. On a beaucoup de talent devant, donc on a su forcément marquer après. Cela prouve toutes les qualités qu'on a."

Houssem Aouar salue la victoire de l'OL contre le Sparta Prague (4-3) et le visage conquérant des Gones.