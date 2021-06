Transversales : Le jour où Mido a failli tuer Zlatan

L'ex-joueur de l'Olympique de Marseille Mido a failli tuer Zlatan Ibrahimovic. Les deux coéquipiers de l'Ajax devenus amis avec le temps ont des caractères volcaniques. Après un match de championnat, l'Égyptien oublie Ibra en retrait car il estime qu'un tir dans un angle fermé dans le petit filet extérieur est plus approprié. Après coup, le ton monte violemment dans les vestiaires. Excédé par les réprimandes de son compère de l'attaque, Mido lance une paire de ciseaux à toute vitesse dans sa direction. Le Suédois, miraculeusement, a le réflexe de l'esquiver. Le lendemain, les deux hommes oublient l'incident et tombent dans les bras l'un de l'autre : "tu sais que t'as failli me tuer". Un extrait à retrouver dans le premier épisode de "Z", le Transversales spécial Zlatan Ibrahimovic diffusé sur RMC Sport.