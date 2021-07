FC Barcelone : La prolongation de Messi et les arrivées d'Agüero et Depay bloquées par la Liga et Tebas ?

Selon la RAC, radio catalane, le FC Barcelone pourrait subir un énorme coup dur. Endigué dans une sévère crise financière, le club blaugrana pourrait voir ses trois arrivées libres (Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia) et l'éventuelle prolongation de Lionel Messi bloquées par la Liga. Le président de la Liga Javier Tebas souhaiterait encadrer et contrôler les dépenses et la masse salariale après des années d'endettements.