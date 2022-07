EN DIRECT - Angleterre-Espagne : suivez le premier quart de finale de l'Euro 2022

Les Lionesses n'ont laissé que des miettes

L'Angleterre est sans aucun doute l'équipe la plus impressionnante de la phase de poule. Le pays hôte de cet Euro 2022 a remporté ses trois matchs, sans concéder le moindre but pour 14 inscrits: 1-0 contre l'Autriche, 8-0 contre la Norvège et 5-0 contre l'Irlande du Nord.