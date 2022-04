Ligue des champions féminine en direct: le PSG espère renverser l'OL pour accéder à la finale

Lyon "serein et confiant"

L'Olympique lyonnais se présente "serein et confiant" face au Paris Saint-Germain "avec l'ambition de gagner", a déclaré l'entraîneure de Lyon, Sonia Bompastor, vendredi. "Tout a été fait pour que les filles récupèrent bien physiquement et mentalement. Le club a bien organisé les choses. Nous avons gagné et cela nous a permis de préparer le retour de manière sereine et confiantes. Au coup d'envoi, nous sommes qualifiées, ce sont des éléments qui doivent nous donner confiance", a-t-elle déclaré. Elle a égalempent reconnu la "force mentale" du PSG, pourtant parasité par des événements extrasportifs cette saison. Si "Paris traverse des moments difficiles dans la cohésion et la dynamique de son groupe", elle demeure une "équipe performante avec des individualités présentes, qui gagne et restant dans ses objectifs", a dit l'entraîneure lyonnaise, "concentrée à 100%" sur le match de coupe d'Europe dimanche, plutôt que sur le match de championnat qui suivra fin mai.