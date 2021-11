Ligue des champions féminine: suivez PSG-Real Madrid en direct

... mais une affiche inédite

Le PSG et le Real Madrid ne se sont jamais rencontrés en Ligue des champions féminine. Et pour cause: la section féminine du Real n'existe que depuis peu. En septembre 2019, la Maison blanche avait racheté le CD Tacon, fraîchement promu en D1, avant d'y apposer son nom l'an dernier. Si l'équipe espagnole se veut ambitieuse, ce n'est que sa première participation à la compétition. Voilà pourquoi Paris part favori.