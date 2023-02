FFF : "Un des plus grands dirigeants du football français" Diallo rend hommage à Le Graët

Noël Le Graët a démissionné ce matin de son poste de Président de la Fédération Française de Football lors d'une réunion exceptionnelle du Comex. Son vice-président, et successeur par intérim, Philippe DIallo lui a rendu hommage, soulignant "un des plus grands dirigeants du football français" et ses résultats à la tête de la FFF.