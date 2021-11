Finlande 0-2 France : Le goal replay de la victoire des Bleus avec les commentaires RMC

Après une première mi-temps un peu poussive, l'équipe de France a accéléré en seconde période. Les deux hommes en forme, Benzema et Mbappé, ont marqué et les Bleus s'imposent facilement à Helsinki (2-0).

Revivez les buts et les meilleurs moments de la rencontre avec les commentaires RMC.