Football : 5 buts, 3 rouges, 40 minutes de temps additionnel, un match fou en Bolivie

Cette nuit se tenait un match de 1ère division en Bolivie entre Palmaflor et Blooming. Match lors duquel il y a eu notamment 5 buts, 2 pénaltys, 3 cartons rouges, plus de 40 minutes de temps additionnel et un terrain détrempé proche parfois d'une pataugeoire. Victoire 3-2 des locaux, au bout du suspens.