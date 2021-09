Football : Benatia tente (et réussit avec brio) le challenge de la lucarne magique d’Evry

Originaire de l’Essonne, Mehdi Benatia a tenté (et réussi avec brio) le fameux challenge de la « lucarne magique d’Evry ». Un défi qui fait le buzz depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, et qui attire de plus en plus de curieux qui souhaitent tenter leur chance.