Football : Ce qu’il faut retenir des dernières infos du scandale à la FFF

Alors que Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF) et Florence Hardouin, directrice générale, se sont entretenus pendant une heure avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, ce vendredi, la FFF va également faire l’objet d’un audit après des témoignages parus dans un article So Foot. On fait le point sur toute cette affaire avec Loic Briley, rédacteur en chef adjoint football RMC Sport.