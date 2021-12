Football : De passage à Paris, Nenê tente sa chance à la Lucarne

L’ancien joueur de Monaco et du PSG Nenê, de passage dans la capitale, s’est déplacé jusqu’à Évry-Courcouronnes pour tenter sa chance à la Lucarne. Le but ? Mettre le ballon dans une petite fenêtre d’un local à poubelle. Depuis plusieurs mois, cette fenêtre a gagné en popularité et est vite devenue une attraction. Tout le monde veut tenter sa chance.