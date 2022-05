Football féminin : "Ce n’est pas encore terminé", Le Sommer déterminée à garder l’OL le plus haut possible

Privées de titres l’an passé, les filles de l’Olympique Lyonnais sont en opération « reconquête » depuis le début de la saison. Détentrice de 7 Ligue des champions (dont 5 de suite de 2016 à 2020), mais privé de couronne par … Barcelone (et Paris en ¼ de finale), la section féminine de l’OL veut tout regagner. D’ailleurs, Eugénie Le Sommer compte bien garder le club rhodanien le plus haut possible.