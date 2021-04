Football : Griezmann papa pour la troisième fois... un 8 avril

À peine 30 ans et déjà papa pour la troisième fois. Antoine Griezmann a vu sa famille s'agrandir ce jeudi 8 avril. La petite Alba est venue au monde et fait très rare pour être souligné, elle est née un 8 avril, tout comme sa grande sœur et son grand frère.