Football : Ibrahimovic confirme sa présence dans la prochain Astérix et Obélix

Zlatan Ibrahimovic n'en finit plus de surprendre. Le Suédois va participer au prochain film de Guillaume Canet, Astérix et Obélix : L'Empire du milieu. À voir s'il sera aussi bon derrière la caméra que devant un but.