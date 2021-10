Football : Les Hernandez, énième fratrie à être sélectionnée (comme les Hazard et les Lukaku)

Lucas et Théo Hernandez ont eu le privilège lors du rassemblement du mois d'octobre en vue de la demi-finale de la Nations League contre la Belgique d'avoir été convoqués ensemble en équipe de France. Une prouesse rare comme a pu le faire la fratrie Hazard qui sera en face, la fratrie Lukaku ou encore les Neville (comme les Hernandez, ils occupent le même poste), les Laudrup ou encore les Revelli (dernière fratrie en date des Bleus) et les Touré (Yaya et Kolo).