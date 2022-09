Football : Neymar bientôt meilleur buteur du Brésil ?

Avant d'affronter le Ghana et la Tunisie, Neymar ne compte que 3 buts de retard sur Pelé. Egalement 4ème joueur le plus capé de la Seleçao, le numéro 10 du Brésil pourrait doubler Dani Alves lors de la Coupe du Monde, et se rapprocher des 143 apparitions de Cafu sous la tunique jaune. Neymar bientôt l'homme de tous les records ?