Football : un arbitre porte plainte après une agression lors d'un match de district

La scène s'est produite à Meaux et a été "immortalisée" en vidéo. On y aperçoit un arbitre se faire violemment agresser par des écervelés après un match de deuxième division de district. Heureusement, l'homme en noir (en orange ici) a été protégé par des dirigeants des deux clubs (Meaux et Bagneux Nemours) et a pu rentrer au vestiaire sans être lynché. L'issue aurait sans doute été différente sans eux.