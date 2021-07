Football : un maillot de Zidane de France - Brésil 98 part pour 100 000 dollars aux enchères

L'un des trois maillots préparés pour la finale de la Coupe du monde 1998 entre la France et le Brésil a été vendu aux enchères pour 100 000 dollars. Réalisée par la maison Julien's Auctions - qui n'a pas pu confirmer si la pièce a été portée ou non pendant le match - elle n'est pas la seule vente prestigieuse : un autre maillot mythique de LeBron James a été vendu cinq fois plus cher.