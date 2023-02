Équipe de France (F) : La capitaine Wendie Renard se met en retrait tant que Corinne Diacre reste en poste

En désaccord avec la sélectionneure Corinne Diacre et le "système actuel", la capitaine emblématique des Bleues aux 142 sélections, Wendie Renard, a annoncé sa mise en retrait de l'équipe de France féminine de football et c, à cinq mois de la Coupe du monde 2023. Sur son profil Instagram, elle a déclaré devoir "prendre du recul" pour préserver sa "santé mentale."