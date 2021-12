Froid, voyage interminable... Le football au pays du Père Noël (After Galaxy)

Extrait du podcast After Galaxy du 23 décembre 2021

Sammy Ndjock, ex-joueur du RoPs, Mikkelin et Atlantis et Mohamadou Sissoko, ex-joueur du RoPs et FC KTP, racontent leur expérience de footballeur en Finlande. Un quotidien marqué par des températures pouvant descendre à -20 degrés et des trajets... en bateau, de plusieurs heures.