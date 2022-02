Galatasaray : Blessé à l'oeil, il rejoue après... 11 opérations

Omar Elabdellaou, 30 ans, avait été gravement blessé à l'oeil du réveillon du Nouvel an, fin 2020. Déclaré aveugle de l'oeil droit, le joueur de Galatasaray a subi 11 opérations et passé plus de 6 mois à l'hôpital. De retour à l'entraînement en septembre, il a pris part le 21 février à son premier match avec l'équipe turque, après 423 jours sans compétition.