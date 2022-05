Gambardella : Privé de titre depuis 25 ans, l’OL veut réparer l’anomalie contre Caen

Régulièrement cité comme l'académie référence en Europe et en France, l’OL n’a guère brillé en Coupe Gambardella, souvent un marqueur de la vitalité des centres de formations hexagonaux. Avec "seulement" trois succès depuis sa création en 1954-1955, et aucun depuis 1997, Lyon reste loin du palmarès d’Auxerre (sept titres). Samedi en finale face à Caen (17h15), il pourrait cependant égaler Saint-Étienne, Nîmes et Monaco (quatre victoires). Et effacer un quart de siècle d’absence.