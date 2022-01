Ghana 1- 1 Gabon : "On aurait dû rendre le ballon", Ecuele Manga comprend la déception des Ghanéens

Le Ghana et le Gabon ont fait match nul 1-1, ce vendredi pour la 2e journée du groupe C de la CAN 2022. Le défenseur gabonnais de Dijon Bruno Ecuele Manga est revenu au micro de RMC SPORT sur les causes de la bagarre générale à la fin du match : les Gabonnais aurait dû rendre un ballon mis en touche par le Ghana pour une blessure ... mais ils ne l'ont pas fait et ont égalisé sur cette action. Ecuele Manga reconnaît l'erreur gabonnaise.