Guerre en Ukraine : L'appel à l'aide des Brésiliens du Dynamo Kiev et du Chakhtar

Une vingtaine de joueurs, et leur famille, se sont réunis dans un hôtel de Kiev. Ils appellent à l'aide, alors que la Russie a déployé son armée dans l'est du pays et bombardé plusieurs villes ukrainiennes. Face à la caméra, Junior Moraes explique que les Brésiliens ont rapidement fui leur maison pour se réfugier, ensemble, dans l'hôtel.