Guerre en Ukraine : L'hommage du Shakhtar aux villes victimes des frappes russes

Le club de Donetsk dispute actuellement des rencontres amicales dans le cadre du "Global Tour for Peace in Ukraine". Avant un match contre l'Olympiacos, le club a affiché son soutien à 10 villes qui subissent l'offensive russe, dont Bucha et Marioupol.