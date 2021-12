"Heerenveen, c'est comme Voldemort, on ne prononce pas son nom" (After Galaxy)

Extrait du podcast RMC, After Galaxy.

Promu en Eredevisie, le SC Cambuur aura le droit à son derby de Friesland contre Heerenveen. Un club dont les fans de Cambuur... ne prononcent même pas le nom, et sont prêts à faire des détours pour ne pas passer devant leur stade. Explications de Kevin Diaz et Robin Maulun, joueur du SC Cambuur.