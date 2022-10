Indonésie : Un match de foot dégénère, au moins 174 morts

Au moins 174 personnes sont mortes dans un mouvement de foule quand des milliers de fans ont envahi un terrain de football et ont été aspergés de gaz lacrymogènes. Le drame s'est déroulé samedi soir dans la ville de Malang, à l'est de l'île de Java, après la rencontre opposant l'Arema FC et Persebaya Surabaya. C'était la première fois en plus de vingt ans que l'Arema FC perdait face à sa grande rivale. Tous les matchs du championnat indonésien ont été suspendus.