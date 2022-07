"J'aime combiner", titulaire surprise, Malard raconte son but express face à l'Islande

Il ne lui aura fallu que 45 secondes de jeu pour se mettre en évidence. Titulaire surprise pour suppléer Marie-Antoinette Katoto blessée et out pour l'Euro, Melvine Malard a frappé d'entrée face à l'Islande sur une jolie combinaison avec Clara Mateo et conclue froidement du pied gauche. Proche de s'offrir un doublé, l'attaquante pouvait difficilement rêver mieux. Même s'il n'y a que match nul au bout. La Française aborde surtout la phase à élimination et ce quarts face aux Pays-bas avec appétit.