"J'aimerais jouer plus avec lui", Dembélé raconte son entente avec Mbappé

Leur duo a fait saliver lorsqu'en 2017, ils s'étaient - et nous avaient - régalés face à l'Angleterre. Depuis les blessures de Dembélé ont freiné sa progression. Et l'ont empêché de connaitre moins de sélections que Mbappé. Ce qui n'empêche pas le Barcelonais d'espérer être aligné plus souvent à ses côtés... Un joueur avec qui l'entente est évidente.