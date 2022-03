"J'aurais pu gagner un Ballon d'Or", les regrets de Balotelli sur son attitude

Mario Balotelli s'est confié au media "The Athletic" sur sa carrière. "En termes de talent, je n'ai rien à envier à Messi ou Ronaldo", assure le buteur passé par l'Inter, Manchester City, Milan et plus récemment Marseille. Aujourd'hui en Turquie, Super Mario assure avoir gagné en maturité et juge même qu'il aurait pu "gagner un Ballon d'Or" s'il avait eu cette attitude avec les Citizens.