Jonathan Pitou, le "10 à l'ancienne" qui échappe à l'OM (Scouting)

Extrait du podcast Scouting, "Jonathan Pitou, le 10 qui échappe à l'OM"

Description de l’épisode : Il est l'un des plus grands talents de l'Olympique de Marseille... Qu'il quittera à la fin de la saison, comme le laissait entendre son père lors de l'enregistrement de "Scouting". Jonathan Pitou, 17 ans, possède un très bon sens du placement, une vision de jeu et une qualité technique bien supérieures à la moyenne. Meneur de jeu à l'ancienne, il a été sélectionné dans toutes les catégories jeunes sous le maillot Bleu, et a tapé dans l'œil de Jorge Sampaoli : cette saison, il a fait 2 bancs avec l'OM en Coupe d'Europe. Nasser Larguet, ancien directeur du centre de formation de l'OM, son père Thierry, et Geoffrey, son ancien formateur à l'AS Gignac, sont les invités de Scouting.