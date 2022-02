L'âge d'or du Steaua Bucarest en 1986... porté par le dictateur Ceausescu (After Galaxy)

Épisode 24 du podcast After Galaxy : Steaua, une étoile en sommeil

Vainqueur de la C1 en 1986 face au FC Barcelone, finaliste de la compétition trois an plus tard, le Steaua Bucarest a vécu une période dorée... avec l'implication directe du dictateur Ceausescu, venu à la rescousse du club du ministère de la Défense de Roumanie.