La FFF "complètement favorable" au dispositif pour les mamans joueuses

Il y a quelques années, les sportives mettaient parfois leurs désirs de maternité entre parenthèse. C'est peut-être moins le cas maintenant et le foot n'est pas une exception. Sarah Heil - sélectionnée pour le tournoi de France et Amel Majri - qui peut encore postuler à la Coupe du monde - ont récemment eu ce bonheur. Et si elles sont sélectionnées, la FFF mettra en place un dispositif leur permettant d'emmener leur enfant à l'autre bout du monde pour la Coupe du monde disputée en Nouvelle-Zélande et Australie.