"Le foot a basculé en Bundesliga en 2004" explique Polo Breitner (After Galaxy)

Extrait du 22e épisode du podcast RMC After Galaxy : La restructuration du foot allemand. Polo Breitner et Patrick Guillou analysent l'évolution du football allemand depuis deux décennies, avec une évolution rapide et soudaine du modèle traditionnel à partir de 2004, avec l'émergence de "nouveaux" clubs. Le RB Leipzig en est le dernier exemple, et le plus frappant.