Le foot féminin dans FIFA 23 peut "changer les mentalités" se réjouit Dali

Des célébrations personnelles, des styles de jeu et des déplacements propres à chaque joueuses, FIFA 23 a mis le paquet pour mettre en avant le football féminin. Kenza Dali, milieu de terrain d'Aston Villa et de l'équipe de France, se réjouit de cette grande avancée et espère que cela pourra aider à changer les mentalités, même si l'Hexagone a, selon elle, beaucoup de retard sur l'Angleterre.