"Le meilleur Neymar et le meilleur PSG depuis mon arrivée" sourit Neymar

Neymar est confiant, et souriant avant la demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City (à suivre sur RMC Sport 1). Le Brésilien assure voir une équipe "plus préparée" que les saisons précédentes pour les chocs européens.