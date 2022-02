"Le plus beau jour de ma vie", Mané euphorique après la CAN remportée par le Sénégal

Il a fallu un tir au but de Sadio Mané au bout de la nuit à Yaoundé pour que le Sénégal triomphe de l'Égypte pour s'adjuger la première CAN de son histoire. Le joueur de Liverpool aurait pu être le héros malheureux des Lions de la Teranga. Son penalty précoce avait été repoussé par Gabaski... Mais finalement tout est bien qui finit bien pour le leader offensif sénégalais. Qui a vécu le plus grand moment de sa carrière.